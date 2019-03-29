Mantar ararken 70 metrelik uçurumdan düştü

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İntihara kalkışan kişiyi müzakereci polis vazgeçirdi

İntihar etmek için 4 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi, polis yaklaşık 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Olay yerine toplanan bazı vatandaşlar ise intihar girişimini film gibi izledi.