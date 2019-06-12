Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Eski genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olduğu iddia edilen 79 yaşındaki Kerope Çilingir hakkında soruşturma başlatıldı.
Çilingir resmi evrakta sahtecilikle suçlanıyor. İddiaya göre Çilingir, nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan’ın tek mirasçısı gibi gösterdi.
DNA İSTEDİ
Hakan Bağçivan adlı kişi Manukyan'ın mirasçısı olduğunu öne sürdü. Bağçivan mezarın açılarak DNA eşleşmesi yapılmasını istedi.
36 DAVACI VAR
Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak isteyen 36 davacı, genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılması gerektiğini belirtiyor.