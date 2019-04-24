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Manur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

Saldırı sırasında MHP liderinin, "Kaçıp gitti" sözlerine yanıt veren CHP'li Yavaş, Kılıçdaroğlu ile arasına mesafe girdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 07:44..
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Manur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı siyasetin bir numaralı gündemi haline geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı o gün Kılıçdaroğlu'nun yanından kaçmakla suçladı.

"ARAMIZDA 40-50 METRE MESAFE OLDU"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, "Kemal Bey ile o anda ayrılmamızın sebebi, onu arabanın arkasına koydular. Cenazeyle beraber oraya götürdüler. Benim etrafımda da Çubuklular vardı. Biz geçemedik. Daha sonra beni fark ettiklerinde biz geçtik ama aramızda 40-50 metre mesafe oldu. Toz toprak kalktı. Sol taraf boştu. Yani sağ taraftan götüreceklerine soldan götürse vatandaşa daha uzak olurdu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Manur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

"KEMAL BEY BENDEN ÖNCE GEÇTİ"

Bir gazetecinin, "Bırakıp gittiğiniz yönünde birtakım eleştiriler var." ifadesine Yavaş, "Kemal Bey benden önce geçti. Ayrıldık daha sonra. Birbirimizi göremedik." karşılığını verdi.

Manur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

"KEMAL BEY BEKLETİLMELİYDİ"

Protesto sesleri yükseldiği zaman protokolün hepsinin etrafının çevrilip bekletilmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, "Çünkü normalde halk cenazenin arkasında gidecek. Halk cenazenin arkasından gidince belki bunlar olmayabilirdi. Çünkü cenazeyle birlikte Kemal Bey gidince halk da onunla beraber gitmiş oldu. Bence bekletilebilirdi çünkü protestolar devam ediyordu orada insanlar namaz kılarken." diye konuştu.

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