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Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

Manuş Baba, İstanbul'a 5 yıl önce geldiğini, o dönemden beri de kirada oturmaya devam ettiğini söyledi.

Özel Haber | 16.08.2019 - 11:24..
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Manuş Baba adıyla tanınan şarkıcı Mustafa Özkan, hakkında merak edilen soruları cevapladı.

"HALA KİRADA OTURUYORUM"

Ünlü şarkıcının muhabire verdiği samimi itiraflarda; "İstanbul'a 5 yıl önce geldim. Mecidiyeköy'de kiralık bir evde kalıyorduk arkadaşlarla. Hâlâ kiradayım gerçi. Her şey oradaydı. Köprü, metrobüs... Bütün insanların yolu oradan geçiyor. Mecidiyeköy'den kaçtım, Balat'a yerleştim. Çok tatlı bir hayatım var. Komşularım, arkadaşlarım... Tam bir mahalle. Orada yaşayıp, o mahalleden beslenmek benim için çok önemli. 32 yaşındayım. Sürekli yollarda olmak aidiyet duygumu azalttı.

"SAÇLARIM GERÇEK BABAM SAĞ OLSUN"

Saçlarım gerçek. Babam sağ olsun. Lisedeyken 'moruk' diyorlardı. Garip geliyordu, şimdi alıştım. Neye alışmıyor ki insan? Şimdi hoşuma gidiyor.Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

"ASKERLİK GÖRÜNTÜM UMURUMDA DEĞİL"

Askerlik fotoğrafımı görünce ben de güldüm. İnsanlar mutlu olduğu için sevindim. Onun dışında görüntüm umurumda değil. Sosyal medyadaki eleştirilere çok takılmam. Adamın biri benim için, 'internetten sipariş verdiğim, eve gelen' yazmış. Çok güldüm." açıklamalarında bulundu.

Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

Manuş Baba: Balat'ta kirada oturuyorum

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