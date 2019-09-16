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Manuş Baba: Ekmek arası salça yemeye devam

Önceki gün Elazığ'da Manuş Baba, rüzgarı esti.

İHA | 16.09.2019 - 13:37..
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Elazığ'ın meşhur "salçalı köftesi" adına düzenlenen festivalin son gecesinde sahne alan şarkıcı Manuş Baba, binlerce kişiyi coşturdu. Sahnede yaklaşık 1,5 saat kalan Manuş Baba, birbirinden farklı çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

Manuş Baba: Ekmek arası salça yemeye devam

"SALÇAYI ÇOK SEVİYORUM"

Manuş Baba, “Salçayı çok seviyorum. Küçüklükten Tarsus'ta kalan bir alışkanlık. Hala ekmek arası salça sürer yerim. Bir de köfte ile birleşince çok güzel bir lezzeti var. Bugün de tatma şansını yakaladım. Emeklerine ve yüreklerine sağlık.” diye konuştu.

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