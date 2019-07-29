Manuş Baba: Sakalsız halime ben de çok güldüm

Askere gitmeden önce çekildiği sakalsız fotoğrafıyla sosyal medyada olay olan müzisyen Manuş Baba, Kerki Solfej’in Altınoluk Amfi Tiyatro’da düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu.

Albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

"UZUN ZAMANDIR KENDİMİ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM"

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.