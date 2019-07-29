taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6677
Euro
6.3097
Altın
1420.72
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.886

Manuş Baba: Sakalsız halime ben de çok güldüm

Manuş Baba'dan çok konuşulan askerlik fotoğraflarına ilk yorum geldi.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 07:26..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Askere gitmeden önce çekildiği sakalsız fotoğrafıyla sosyal medyada olay olan müzisyen Manuş Baba, Kerki Solfej’in Altınoluk Amfi Tiyatro’da düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu.

Manuş Baba: Sakalsız halime ben de çok güldüm

Albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

"UZUN ZAMANDIR KENDİMİ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM"

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

64
Selman'ın ağabeyi öldü

Selman'ın ağabeyi öldü

103
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

15
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

24
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

7
Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

Erzincan'da eşek kazaya neden oldu

14
Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir