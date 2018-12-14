Manzarayı izlerken otomobille uçuruma yuvarlandı

Bursa'da meydana gelen olayda manzarayı izlemek için Uludağ'nın tepesine otomobiliyle çıkan Selman Çamlıdere kız arkadaşı Sinem Öztürk ile sohbet ettikleri sırada otomobil, bir anda hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Selman Çamlıdere'nin hafif, kız arkadaşı Sinem Öztürk'ün ise ağır yaralandığını belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastane girişinde Selam Çamlıdere ise kız arkadaşını taşıyan sedyeyi iterek sağlık görevlilerine yardımcı oldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.





