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Maradona: UFO'lar beni kaçırdı

Hayatının en büyük hatası olarak uyuşturucu bağımlılığını işaret eden Diego Armando Maradona, UFO'larla ilgili şaşırtıcı bir röportaj verdi.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 15:16..
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Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, yine çok konuşulacak bir röportaja imza attı.

Zaman zaman isminin karıştığı sıradışı olaylar ve marjinal açıklamalarıyla manşetleri süsleyen Maradona, ilk kez böylesine iddialarda bulundu.

Maradona: UFO'lar beni kaçırdı

İZLEYENLERİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR YAPTI 

Arjantin'de yayın yapan TyC Sports isimli ünlü spor kanalına konuşan Maradona, UFO'larla ilgili söyledikleriyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı.

59 yaşındaki efsane, UFO'lara inanıp inanmadığına dair sorulan soruya kimsenin beklemediği bir cevap verdi.

Maradona, zamanında UFO tarafından kaçırıldığını ve 3 gün evinden uzak kaldığını söyledi.

Maradona: UFO'lar beni kaçırdı

"UFO'LAR BENİ KAÇIRDI AMA SİZE HİÇBİR ŞEY ANLATAMAM"

"Bir keresinde birkaç içkiden sonra 3 gün eve gitmemiştim. Ortadan kaybolmuştum."

"Daha sonra eve bırakıldım ve UFO'ların beni kaçırdığı söylendi."

"Evdekilere, 'beni onlar kaçırdı, ama size bununla ilgili hiçbir şey anlatamam' dedim"

Maradona: UFO'lar beni kaçırdı

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