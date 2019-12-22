Maradona: UFO'lar beni kaçırdı

Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, yine çok konuşulacak bir röportaja imza attı.

Zaman zaman isminin karıştığı sıradışı olaylar ve marjinal açıklamalarıyla manşetleri süsleyen Maradona, ilk kez böylesine iddialarda bulundu.

İZLEYENLERİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR YAPTI

Arjantin'de yayın yapan TyC Sports isimli ünlü spor kanalına konuşan Maradona, UFO'larla ilgili söyledikleriyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı.

59 yaşındaki efsane, UFO'lara inanıp inanmadığına dair sorulan soruya kimsenin beklemediği bir cevap verdi.

Maradona, zamanında UFO tarafından kaçırıldığını ve 3 gün evinden uzak kaldığını söyledi.

"UFO'LAR BENİ KAÇIRDI AMA SİZE HİÇBİR ŞEY ANLATAMAM"

"Bir keresinde birkaç içkiden sonra 3 gün eve gitmemiştim. Ortadan kaybolmuştum."

"Daha sonra eve bırakıldım ve UFO'ların beni kaçırdığı söylendi."

"Evdekilere, 'beni onlar kaçırdı, ama size bununla ilgili hiçbir şey anlatamam' dedim"