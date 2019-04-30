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Maradona'dan Venezuela'ya destek mesajı

Arjantinli Efsane futbolcu Diego Maradona, "Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz." mesajını paylaştı.

AA | 30.04.2019 - 22:46..
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Arjantin'in efsane futbolcusu Diego MaradonaVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek paylaşımı yaptı.

Instagram hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaşan Maradona, "Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz!" ifadesini kullandı. Maradona, 30 binden fazla beğeni alan paylaşıma Maduro'yu da etiketledi.

MARADONA'DAN DESTEK

Maduro ve Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e olan desteğiyle bilinen Maradona, Meksika'da teknik direktörlüğünü yaptığı Dorados de Sinaloa futbol takımının geçen ay galip geldiği bir karşılaşmanın ardından, "Bu zaferi Nicolas Maduro'ya ve acı çeken Venezuela'ya armağan ediyorum. Çünkü dünyanın en büyük bombasına sahip olan Yankeeler bizi yere sereceklerini sanıyorlar. Hayır, (Donald Trump'ı kastederek) başkan olarak sahip oldukları bu mağara adamı bizi satın alamayacak." şeklinde konuşmuştu.

Maradona, bu sözleri nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu (FMF) tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

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