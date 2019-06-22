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Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini sivil yerleşime açma kararında kendisine danışılmadığını belirtti.

İHA | 22.06.2019 - 07:22..
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Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra boşaltması nedeniyle hayalet şehir olarak bilinen ‘Kapalı Maraş’ hakkında aldığı kararı değerlendirdi.

Kararın Bakanlar Kurulu toplantısında alındığını hatırlatan Akıncı, “Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Maraş’a ilişkin olarak da bazı açıklamalar yapılmıştır. Kıbrıs sorunu ile doğrudan ilişkili böylesine bir konuda Cumhurbaşkanlığını dışlayarak yol alma çabası vahim bir hatadır” dedi.

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

"CUMHURBAŞKANI, BOSTAN KORKULUĞU DEĞİLDİR"

Akıncı ayrıca, "Görülüyor ki Cumhurbaşkanı'nı bypass etme çabası var. Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir. Onun için her kim ki yanlış yapıyor bu konuda ondan vazgeçmesi gerekir" dedi.

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

"BİRBİRİYLE ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR VAR"

Alınan kararın amacının anlaşılmadığını vurgulayan Akıncı, “Aradan üç gün geçmesine rağmen Maraş konusunda yapılmak istenenin ne olduğu anlaşılabilmiş değildir. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın birbiriyle çelişen açıklamaları olmaktadır” şeklinde konuştu.

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

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