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Mardin Derik zeytinyağı dünyanın en iyisi seçildi

Mardin Derik'te yetişen zeytinler ile üretilen zeytinyağı Londra'da 430 zeytinyağının katıldığı yarışmada dünyanın en kaliteli zeytinyağı ünvanıyla altın madalya kazandı.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 13:33..
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Bir tarafı Mardinli olan, Edremit´te yaşayan İş insanı Emine Tuncer ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Yağ alanında uzman Prof.Dr. Dilek Sivri Özay, bir araya gelerek Mardin Derik zeytiniyle altın madalyaya kavuştu ve dünyaca ünlü zeytinyağı markası ortaya çıktı.

ŞEHİT KAYMAKAM'IN HAYALİYDİ

Tuncer ve Özay, bu başarılara imza atarken Derik'in şehit edilen Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

"MARDİN'İN LEZZETİNİ DÜNYAYA TAŞIMAK İSTİYORDUM"

Zeytinin ana yurdunun Anadolu ve Mezopotamya olduğunu, Mardin´in Derik ilçesinde yetiştirilen ve dar alanda tüketilen “halhali” zeytinlerinin markalaştırmak ve her yıl Londra´da düzenlenen yarışmaya göndermek amacıyla bir şirket kurduğunu belirten Emine Tuncer hikayesini şöyle anlattı "Zeytuni Emine Tuncer Markasını kurdum. Zeytin ve zeytinyağı benim hayatımda ayrı bir yer oluşturdu. Mardin benim memleketim. Burada yetişen, kalitesine tanık olduğum, tadı ve aroması farklı zeytinleri dünya gündemine taşımak istiyordum. Özay hoca ile yola çıktık ve başardık. Hedefimiz Türkiye´nin en özel, değeri anlaşılamamış veya bilinmeyen zeytinyağı türlerini keşfedip Anadolu gurme serisi oluşturmak." dedi.

Mardin Derik zeytinyağı dünyanın en iyisi seçildi

430 ZEYTİNYAĞI ARASINDA BİRİNCİ OLDU

Emine Tuncer ve Prof.Dr. Dilek Sivri Özay'ın başında olduğu ekip Derik ilçesinde günlük toplanan zeytinleri, ilçede bulunan tesislerde soğuk sıkım yaptı. Özel tasarlanmış şişe ve ambalajlara doldurdu ve Londra´da düzenlenen “Londan Olive Oil” zeytinyağı yarışmasına gönderdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 430 marka zeytin yağının katıldığı yarışmada, dünyaca ünlü zeytinyağı gurmelerinin, tadımcılarının uzun süren çalışmaları sonunda Derik İlçesinde üretilen zeytinyağı dünyanın en kaliteli zeytinyağı unvanını alarak altın madalya ile ödüllendirildi.

Mardin Derik zeytinyağı dünyanın en iyisi seçildi

Mardin Derik zeytinyağı dünyanın en iyisi seçildi

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