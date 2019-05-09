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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

AA | 09.05.2019 - 08:52..
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen B.T, H.A, A.M.C, C.İ, H.B, S.D, S.B, S.A, S.E, O.Ö, Y.Ö ve R.B gözaltına alındı.

Mardin'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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