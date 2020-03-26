Mardin ve Batman'da PKK'lı iki terörist yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu, PKK'lı 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin'in Mardin'de, 'Agit' kod adlı Halef Halef'in ise Batman'da oldukları belirlendi.

AİLELERİNİN EVLERİNDE SAKLANDILAR

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; Salah Hüseyin, ailesinin Midyat ilçesindeki evinde, Halef Halef de ailesinin Batman merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, sim kartı ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Jandarmada tarafından adliyeye sevk edilen 2 terörist, nöbetçi mahkemece tutuklandı.