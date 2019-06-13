Mardin ve Bingöl'de PKK operasyonu

Mehmetçik'in etkin terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Sınır ötesi dışında yurt içinde de PKK'ya kök söktüren kahraman Türk askeri, Mardin ve Bingöl kırsalında bölücü terör örgütüne dabe vurdu.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin il jandarma komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.