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Mardin ve Şırnak'ta terör örgütlerine karşı operasyon

Güvenlik güçlerince hain terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonlar gece boyunca devam etti.

AA | 22.08.2019 - 01:33..
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Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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