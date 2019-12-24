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Mardin'de 117 ton sahte içki ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerinin deposuna düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmesi planlanan 117 ton 800 kilo sahte içki bulundu.

DHA | 24.12.2019 - 14:49..
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Güvenlik güçlerinin yılbaşı öncesi ülke genelinde kaçak içki ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Savur ilçesinde bir iş yerinin deposunda üretilen sahte içkilerin piyasa süreceği ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON LİRA

Adreste yapılan aramalarda, 117 ton 800 kilo sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Z.S., F.G. ve M.E. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -1

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -2

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -3

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -4

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -5

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -6

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -7

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -8

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi -9

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