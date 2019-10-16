Mardin'de 156 okul 2 gün tatil edildi

Cumhurbaşkanı: Pence ve Pompeo ile görüşeceğim

1 Devlet Bahçeli sakallarını kesti Tedavi sürecinin ardından ilk mesai gününde objektiflere sakallı bir şekilde poz veren MHP Lideri, eski imajına dönüş yaptı.

2 Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, 2 yıl 6 ay hapis hapis cezasına çarptırıldı.

3 Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı hakkında 4 tweet Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı yeniden desteklediğini söyleyen Davutoğlu, sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı

4 Kayseri'de 'borç' cinayeti Murat K., 43 bıçak darbesiyle öldürdüğü arkadaşı Hacı K.'nin kendisine borcu olduğunu ve cinayete 'hırsızlık' süsü vermek zorunda kaldığını anlattı.

5 İstanbul'a iz bırakan felaketler Geçmişten günümüze nice yangınlar, sel felaketleri, depremler yaşayıp da yaralarını tekrar tekrar saran bir kent üzerinde yaşıyoruz. Tarih bu doğa olayları ve kazaların örnekleri ile dolu.

6 Oğlunu gereksiz yere ameliyata sokan anneye hapis cezası ABD'de sekiz yıl boyunca oğlunu gereksiz yere 13 ameliyata sokan, tekerlekli sandalyeye mahkum eden anneye, altı yıl hapis cezası verildi.