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Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 07.01.2019 - 13:08..
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Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'nin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Salkım mahalleleri bölgesindeki tarlada patlayıcı bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

191 KİLOGRAM PATLAYICI

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, tarlada, bölgedeki 5 sırt çantasında ve gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada bidon içinde bantlarla sarılı 191 kilogram PETN tipi patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, avometre, telsiz rölesi, yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, drone ve 5 askeri kamuflaj ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen patlayıcı ve bomba düzeneklerinin, metropollerde 29 ayrı eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

Mardin'de 191 kilogram patlayıcı bulundu

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