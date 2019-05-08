Mardin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

1 Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi İl Jandarma Komutanlığınca erken yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ekipler, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere hediyeler verip, onlarla oyun oynuyor.

2 Google Haritalar'a gizli mod özelliği gelecek Google, düzenlediği etkinlikte, Google Haritalar uygulamasına gizli modun geleceğini ve bu modun verilerinizi kaydetmeyeceğini açıkladı.

3 Ersun Yanal: Sow gibi Kuyt gibi futbolcular istiyorum Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda açık ara şampiyon yapan Ersun Yanal, o dönemde hücum hattında oynayan oyunculara benzer özellikte futbolcular istedi.

4 Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar Tekirdağ'da bin 500 lirası ve erzakları çalınan görme ve işitme engeli yaşlı kadın, "Kahırdan ağlıyorum, 1 bardak çay bile içemedim" dedi.

5 Taksim’de engellilerin şarj soketlerini yine çaldılar Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı.

6 CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı ile görüşen CHP'liler, İstanbul'da 30 bin oyu olan DSP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini istedi.