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Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA | 14.06.2019 - 17:30..
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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon VİDEO

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

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