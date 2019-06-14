Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni ilginç bir evlenme teklifine sahne oldu.

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Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye geri verdi

Bulgaristan, çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibulayı Türkiye'ye iade etti.