Mardin'de 4 köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Ömerli ilçesinde ilkokul öğrencisi Emre Çiftçi, okul çıkışı evine giderken sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

Saldırıda 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle baygın olarak kurtarıldı.

Mardin Devlet Hastanesine getirilerek aşıları yapılan Çiftçi'nin, kuduz şüphesiyle vücudundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

Çiftçi'nin hastenedeki tedavisi sürüyor.

"DURUMU AĞIR"

Küçük çocuğun amcası Veysi Çiftçi, başıboş 4 köpeğin o sırada okuldan çıkan yeğenine saldırdığını belirtti.

Yeğeninin birçok yerinden yaralandığını anlatan Çiftçi, "Saldırı esnasında bayılmış oradan geçen bir kişinin görmesiyle kurtarıldı. Eğer onu kurtarmamış olsaydı, köpekler yeğenimi parçalayacaktı. Kayseri'de yaşanan olaydan daha berbat, daha fecisini yaşayacaktık. Bekliyoruz, durumu ağır, yoğun bakımda. Kafasından ve vücudunda ısırıklar var." diye konuştu.

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