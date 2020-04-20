Mardin'de 65 yaşındaki yaşlı adam koronayı yendi

Diğer adı karanlık korkusu olarak bilinen “Niktofobi”, karanlıktan korkma durumudur.

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Obezite erkek çocuklarında daha yaygın

TÜİK’in kendi sayfasından yayınladığı bir araştırmanın sonucuna göre, 5 yaş altı çocuklarda kötü beslenme yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 11, kız çocuklarında ise yüzde 8,4 çıktı.