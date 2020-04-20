Mardin'de 65 yaşındaki yaşlı adam koronayı yendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmad Ak, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile hastaneye başvurdu.
Devlet hastanesinde koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu Ak, tedavi altına alındı.
KORONAYI YENDİ, BASTONUYLA HALAY ÇEKTİ
17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra koronavirüsü yenen ve sağlığına kavuşan Ahmad Ak, sağlık çalışanları ile halay çekerek evine uğurlandı.
Baston yardımıyla yürüyebilen Ak'ın, 14 gün boyunca evinde izolede kalacağı belirlendi.
65 yaşında koronayı yendi, oynayarak taburcu oldu