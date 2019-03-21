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Mardin'de 70 yaşındaki kadın okumayı söktü

Mardin'de yaşayan 70 yaşındaki Türkan Bozkurt, 70 yaşında okuma yazma ile tanıştı.

İHA | 21.03.2019 - 08:52..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği devam ediyor.

Bu kapsamda Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu sürüyor.

70 yaşında merkeze gelip okuma yazma öğrenmek isteyen Bozkurt, hayalini gerçekleştirdi.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Bir çocuk annesi Bozkurt, kurstan aldığı eğitimler sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Bozkurt’un şimdiki hedefi üniversite eğitimi alarak okumanın yaşının olmadığını bir kez daha herkese göstermek.

Mardin'de 70 yaşındaki kadın okumayı söktü ViDEO

Mardin'de 70 yaşındaki kadın okumayı söktü

OKUMA YAZMA KURSLARINDA EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği devam ediyor.

Bu kapsamda Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu sürüyor.

Mardin'de 70 yaşındaki kadın okumayı söktü


70 YAŞINDA OKUMAYI ÖĞRENDİ

70 yaşında merkeze gelip okuma yazma öğrenmek isteyen Bozkurt, hayalini gerçekleştirdi. Bir çocuk annesi Bozkurt, kurstan aldığı eğitimler sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Bozkurt’un şimdiki hedefi üniversite eğitimi alarak okumanın yaşının olmadığını bir kez daha herkese göstermek.

Mardin'de 70 yaşındaki kadın okumayı söktü



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