Mardin'de ağabeyden evlenen kardeşine 5 adet telefon

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dünyaevine giren İsmail Ertaş ve Gülşah Ece’nin düğününde, geline takılan 100 bin liralık takının yerine, damadın telefoncu olan ağabeyinin kardeşine taktığı son model telefonlar konuşuldu.

DÜĞÜN HEDİYESİ 50 BİN LİRALIK TELEFON

Dünyaevine giren çiftin düğününe katılan yüzlerce kişi saatlerce halaylarla eğlenirken daha sonra takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler geline damada altın ve para takarken, damadın ağabeyinin düğün hediyesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Damadın ağabeyi Mehmet Ertaş, kardeşine piyasa değeri toplamda 50 bin lirayı bulan 5 adet son model telefon taktı.

Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı



"GÜZEL OLDU, ARTIK EŞİMLE BERABER KULLANIRIZ"

Ağabeyinin takısı karşısında şaşkına dönen damat İsmail Ertaş, “Çok mutluyum şu anda, telefondan hiç haberim yoktu, böyle bir hediye beklemiyordum. İyi oldu, güzel oldu artık eşimle beraber kullanırız.” dedi.

"BÖYLE BİR HEDİYE BEKLEMİYORDUM"

Gelin Gülşah Ece ise, “İşleri gereği herhalde onu uygun gördüler. Böyle bir hediye hiç beklemiyordum.” diye konuştu.