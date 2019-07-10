taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6704
Euro
6.3865
Altın
1411.77
Borsa
98585.29
Gram Altın
257.599

Mardin'de anız yangınına TOMA müdahale etti

Suriye sınırında çıkan anız yanını TOMA'nın yardımı sayesinde söndürüldü.

AA | 10.07.2019 - 20:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede çıkan anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

İlçenin Suriye sınırına yakın 8 Mart Mahallesi'nde yaklaşık bir dönüm boş arazide anız yangını çıktı.

2 SAAT SÜRDÜ

Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 TOMA ile de müdahale edildi. TOMA ve itfaiye ekipleri, anız yangınını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Anız yangınına TOMA'lı müdahale VİDEO

Mardin'de anız yangınına TOMA müdahale etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Ali Babacan ile arasında geçen görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Ali Babacan ile arasında geçen görüşmeyi anlattı

535
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

1009
Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

Erdoğan'a soruldu: Murat Çetinkaya neden görevden alındı

288
Mehmet Şimşek, Babacan'ın partisiyle siyasete dönüyor

Mehmet Şimşek, Babacan'ın partisiyle siyasete dönüyor

254
Acun Ilıcalı mal varlığını açıkladı

Acun Ilıcalı mal varlığını açıkladı

110
İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

378
İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir