Mardin'de anız yangınına TOMA müdahale etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede çıkan anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

İlçenin Suriye sınırına yakın 8 Mart Mahallesi'nde yaklaşık bir dönüm boş arazide anız yangını çıktı.

2 SAAT SÜRDÜ

Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 TOMA ile de müdahale edildi. TOMA ve itfaiye ekipleri, anız yangınını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Anız yangınına TOMA'lı müdahale VİDEO