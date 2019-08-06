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Mardin'de baba ve engelli kızına oy vermedin dayağı

Rıfat D. ve engelli kızı, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek darp edildiler.

İHA | 06.08.2019 - 11:22..
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Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde akraba olan iki aday yarıştı.

MUHTAR AKRABASI TARAFINDAN DARP EDİLDİLER

Rıfat Dinç ve ailesi Emrah Dinç’i destekleyerek muhtar seçilmelerine katkıda bulundu. Bu süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı mahallede, geçtiğimiz günlerde diğer muhtar adayı olan M.Ş.D. ve 8 kişinin, Rıfat Dinç ve ailesine saldırarak darp ettiği öne sürüldü. Darp olayı sonrası ailesi ile birlikte zor günler yaşayan Rıfat Dinç, konuyu savcılığa taşıdı.

Zanlıların savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılması sonrası Rıfat Dinç ve ailesi her gün ölüm korkusu ile yaşamaya başladı.

"BU ACIYI ÖLENE DEK UNUTMAYACAĞIM"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rıfat Dinç, eşiyle birlikte 29 Temmuz’da misafirlikten döndükleri gece önlerinin 3 arabayla kesildiğini söyledi. Dinç, “7-8 kişi eli sopalarla engelli çocuğumla birlikte beni ölümüne dövdüler. Engelli kızım Dilek üzerime atladı ve onun sırtına da değnekle vurdular. Şu an korktuğu için 8 gündür dışarı çıkmıyor. Ben muhtarlık seçiminde diğer akrabamıza oy verdim diye bunları yapıyorlar bize. Bayılana kadar sopalarla bizi dövdüler. Kızımın kendi gelip ‘Babama vurmayın’ diye söylemesini ben ölüme kadar bu acıyı unutmayacağım. Biz devletimize güveniyoruz. Şuan bunlara tutuklama olmamış. Bu zanlıların serbest bırakılmasından sonra ailece çok tedirginiz” dedi.

Mardin'de baba ve engelli kızına oy vermedin dayağı

Mardin'de baba ve engelli kızına oy vermedin dayağı

Mardin'de baba ve engelli kızına oy vermedin dayağı

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