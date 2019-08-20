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Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

Çocukları aşırı sıcaktan bunalan Serhan C., köyde bulunan evinin önüne seyyar havuz yaptı.

İHA | 20.08.2019 - 10:28..
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Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytinli köyünde yaşayan 8 çocuk babası Serhan Cebeci, 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocukları için ilginç bir çözüm geliştirdi.

ÇOCUKLARI SEYYAR HAVUZDA SERİNLİYOR

Cebeci, evinin önüne getirdiği briket ve naylon çadırları demirlerle birleştirerek seyyar havuz yaptı. Tarlayı suladığı borularla havuzu dolduran baba Cebeci’nin hazırladığı havuzda, çocukları serinliğin keyfini çıkarıyor.

Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

"ELİMDE OLAN MALZEMELERDİ, 150 LİRAYA MAL OLDU"

8 çocuğu ve 3 torunu olan Serhan Cebeci, "Çocukların sıcaklara dayanamadığını gördüm ve evin bahçesine bu yöntemle havuz yaptım. Çocukların havuza girip serinlemesini istedim. Zaten elimde olan malzemelerdi, havuz yaklaşık 150 liraya mal oldu. Çocuklar yüzdükçe ben mutlu oluyorum." dedi.
Çocuklardan Mahmut Cebeci de babasına teşekkür ederek, havuza girdiklerinde serinlediklerini söyledi.

Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz


Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

Mardin'de babadan çocukları için seyyar havuz

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