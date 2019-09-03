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Mardin’de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesinde, kırsalda hayvan otlatan 14 yaşındaki çocuğun arazide eline aldığı mayının patladığı belirtildi.

İHA | 03.09.2019 - 21:52..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan (Arade) köyü kırsalında 14 yaşındaki Ali Sarıdağ, hayvanları otlattığı sırada mayınlı araziye girip eline aldığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

BAŞKA YERE SEVK EDİLDİ

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıdağ’ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, Mardin’de tedavisinin yapılamayacağı teşhisi konularak Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sarıdağ’ın iki gözü, bir eli ve diğer elinin parmaklarının koptuğu belirtilirken, yüzünün de patlamadan zarar gördüğü belirtildi. Sarıdağ, tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.

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