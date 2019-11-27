Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi

Dicle Elektrik, Mardin’de özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana her yıl uyguladığı desteklere rağmen değişik dönemlere ait ödenmeyen elektrik borcu 1 milyar 280 bin liraya ulaşınca, kayıtlı 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden bin 453’ünün elektriğini kesti.

HATLAR TOPLANIYOR

Toplam tarımsal sulama abonelerinin yüzde 91’ini oluşturan borçlu aboneler için kesme işlemleri trafo bazlı yapılırken, kaçak bağlantı yapılmaması için kesilen hatlar toplanıyor.

DESTEK ORANI

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde, tarımsal sulama abonelerine uygulanan ve geçmiş yıllarda yüzde 80’lere ulaşan elektrik desteği bu yıl yüzde 55 olarak belirlendi.

Çiftçilerin, yüzde 55’lik elektrik desteğinin yanında ürün desteği gibi diğer devlet desteklerini alabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olması gerekiyor.

PARA ÖDEMEMEK İÇİN KAYIT YAPTIRMIYORLAR

Ancak Dicle Elektrik bölgesinde tarımsal sulama abonelerinin birçoğu, 700 metreye ulaşan derinlikten su çektikleri ve anormal düzeyde elektrik kullandıklarından, elektriğe para ödememek için ÇKS’ye kayıt yaptırmıyorlar. Bu sebeple kayıt dışı kalan çiftçi, hem devlete vergi ödemeyerek milli ekonomiye ciddi biçimde zarar veriyor hem de anormal düzeyde kullandığı elektriğin bedelini ödemiyor.

1 MİLYAR 280 MİLYON LİRA BORÇ

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü, yaptığı incelemede, Mardin’de 12 bin 923 çiftçi bulunurken tarımsal sulama abone olan çiftçi sayısının 6 bin 350 olduğunu belirtti. Bunların yüzde 91’inin, Dicle Elektrik’e ödenmeyen 1 milyar 280 milyon lira borca sahip olduğu öğrenildi.

''HATLARI TOPLANAN ÇİFTÇİLERE YENİDEN ELEKTRİK VERİLMEYECEK''

Bu durumun kabul edilebilir olmadığı kadar sürdürülebilir de olmadığını belirten Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı elektrik kullanan ve bunun için ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçilerin aslında zarar ettiklerine dikkat çekerek, “Çiftçi ürün desteği gibi desteklerin yanında bu yıl yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Yani 10 bin lira elektrik kullanan Mardinli çiftçi 4 bin 500 lira ödüyor. Ama kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi, kaçak elektrik ve ödemediği vergiden dolayı ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin’de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Düşünün müşterilerinizin yüzde 91’i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1.3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple elektriği kesilip hatları toplanan çiftçilere kesinlikle yeniden elektrik verilmeyecek.” dedi. Ayrıca, borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesme işlemi, Mardin dışındaki illerde de uygulanmaya başlandı.