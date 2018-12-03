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Mardin’de bulunan fosiller için inceleme başlatıldı

Mardin’de geçtiğimiz günlerde 2 vatandaş tarafından kayalık alana yayılmış olarak bulunan fosiller için inceleme başladı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 16:32..
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Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde Veysi Yertüm ve Servet İlhan adlı iki vatandaş tarafından bulunan fosiller için Mardin Müze Müdürlüğü araştırma başlattı.

RESMİ AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kalıntılar için inceleme başlattıklarını ve fosil bilimcilerince incelenmesi gerektiğini belirterek, "Mardin jeolojik oluşumların içinde fosil olduğunu düşündüğümüz kalıntılar için incelemeler başlattık. Bu alanın uzmanı olan paleontologlar fosil bilimcilerin incelemesi için Tabiat Varlıkları Bölge Kuruluna da bilgilerimizi gönderdik. İnceleme sonrası resmi bir açıklama yapılacaktır" dedi.

Mardin’de bulunan fosiller için inceleme başlatıldı

"KALINTILARDA DENİZ CANLILARI VAR"

Nihat Erdoğan, "Mardin bölgesinin jeolojik oluşumuna baktığımızda kireç taşı oluşumu o jeolojik dönemlerle ilgili deniz ve öncesine ilişkin veriler var. Biz bölgede kazılar yaptığımız zaman bulduğumuz eserler üzerinde deniz canlıları buluyoruz. Bu nedenle o dönemle ilişkilendirilebilir. Jeolojik yaşla ilgili bilgileri uzmanlar bilecektir. Bulunan fosillerin kalıntılarının fazlalığı ve müzede sergilenebilirliği ile ilgili araştırmalar tamamlandığında bunların teşhir ve bilimsel olarak bilgisinin alındığı topluma sunulduğu potansiyeli tüm bu araştırmalar sonunda belirlenecek" diye konuştu.

Mardin’de bulunan fosiller için inceleme başlatıldı

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