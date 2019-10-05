Mardin'de DEAŞ operasyonu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü''ne bağlı ekipler, Midyat'ta DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

TOPLANTI HALİNDEYDİLER

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesinde DEAŞ üyelerinin toplantı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda biri Türk 3’ü Suriyeli DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen S.İ., B.İ., A.Y., İ.E.A. isimli 4 kişi, toplantı halindeyken gözaltına alındı.

Şahısların, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.