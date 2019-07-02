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Mardin'de doktor çift darbedildi

10 gün önce rapor almak için hastaneye giden kişi, usulsüzlük gerekçesiyle talebi reddedilince doktorlara sokak ortasında saldırdı.

AA | 02.07.2019 - 21:44..
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Mardin'de doktor çift darbedildi

Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Dr. Ayşe Sakız, mesai bitiminin ardından kreşte bulunan çocuklarını almaya gitti.

10 GÜN ÖNCE RAPOR ALMAK İSTEDİLER

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde araçlarını park eden doktor çift, arkadan onları takip eden ve 10 gün önce usulsüz rapor almak istedikleri iddia edilen Cebrail B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından darbedildi.

Mardin'de doktor çift darbedildi

Kafa ve vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı VİDEO

"SERT BİR ŞEY DE SÖYLEMEDİM"

Dr. Davut Sakız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce bir hastanın usulsüz rapor çıkarması için kendisine ısrarda bulunduğunu savunarak, uygun olmayacağı için rapor çıkaramayacağını ilettiğini söyledi. Sakız, şöyle devam etti: "Sert bir şey de söylemedim. 'Kusura bakmayın ben bu raporu çıkaramayacağım' dedim. Ardından bir gün sonra geldi, ben başka bir hastayı muayenene ederken gelip beni tehdit etti. Tehditlerde bulundu. Bugün de eşimle birlikte iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, arkamıza park ettiler. Eşimle indikten sonra 'beni tanıdın mı?' dedikten sonra hem bana hem de eşime saldırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla 2 kişiydiler. Allah'tan oradan polis geçiyordu, polisi görünce kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı."

Mardin'de doktor çift darbedildi

"BİZİ TAKİP ETMİŞLER"

Ayşe Sakız da eşiyle birlikte çocuklarını kreşe almaya giderken saldıra uğradıklarını belirterek, "Bizi takip etmişler, arkamıza park ettikten sonra biz inince darbetmeye başladılar. Çok korktum." dedi.

BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise doktorlarının 10 gün önce usulsüz bir ilaç raporu isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını kaydetti.

"Şuanda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzüne eşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut." diyen Yavuz, zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mardin'de doktor çift darbedildi

Mardin'de doktor çift darbedildi

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