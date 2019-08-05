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Mardin'de el yapımı patlayıcı 3 askeri yaraladı

Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

İHA | 05.08.2019 - 10:51..
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Mardin’in Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi’nde, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

3 ASKERİMİZ YARALANDI

Olayda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan bir askerin, helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildiği kaydedildi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı.

Mardin'de el yapımı patlayıcı 3 askeri yaraladı

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