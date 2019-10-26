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Mardin'de engelli vatandaş yolun karşısına geçemedi

Trafiğin yoğun olduğu bir saatte yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.

AA | 26.10.2019 - 16:21..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması dikkat çekti.

Mardin'de engelli vatandaş yolun karşısına geçemedi

POLİS GEÇENE KADAR EŞLİK ETTİ

Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına kimsenin durmaması üzerine geçmeyen tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu.

Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.

Polis, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu VİDEO

Mardin'de engelli vatandaş yolun karşısına geçemedi

Mardin'de engelli vatandaş yolun karşısına geçemedi

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