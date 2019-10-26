Mardin'de engelli vatandaş yolun karşısına geçemedi

İçişleri Bakanlığı, bir kereye mahsus mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasını yoğun ilgi gördü.

Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinde iki villaya girip toplamda 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.

Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması ve belediye çalışanlarının performansına göre maaş düzenlemesini içeren yeni taslak hazırlanıyor.

Trafiğin yoğun olduğu bir saatte yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.

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Seyfe Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Seyfe Gölü, aşırı sulama ve dranaj gibi sebeplerle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.