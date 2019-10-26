Mardin'de engelli vatandaş yolun karşısına geçemedi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin işlek caddesinde polis otomobilinin, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa siper olması dikkat çekti.
POLİS GEÇENE KADAR EŞLİK ETTİ
Kızıltepe ilçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda polis trafik aracı, yolun karşısına kimsenin durmaması üzerine geçmeyen tekerlekli sandalyedeki engelliye yardımcı oldu.
Engelli vatandaşa, yolun karşısına geçinceye kadar trafik polisinin kullandığı otomobil eşlik etti.
Polis, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu VİDEO