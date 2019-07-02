Mardin'de eski eşe şiddet

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşine yönelik şiddet uyguladı, darbetti. Tepebaşı Mahallesi’nde eski karısı H.D.’yi çocuğunun gözleri önünde, cadde ortasında bıçakladı.

KADININ DURUMU AĞIR

Çocuğunun gözleri önünde vahşice darbedilip bıçaklanırken, çocuğu da korkuyla bağırdı, ağladı.

Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darbedilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.