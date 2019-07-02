taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6496
Euro
6.3866
Altın
1390.85
Borsa
100069.07
Gram Altın
253.291

Mardin'de eski eşe şiddet

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir adam, eski eşini bıçaklayıp, darbetti.

DHA | 02.07.2019 - 17:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşine yönelik şiddet uyguladı, darbetti. Tepebaşı Mahallesi’nde eski karısı H.D.’yi çocuğunun gözleri önünde, cadde ortasında  bıçakladı.

Mardin'de eski eşe şiddet

KADININ DURUMU AĞIR

Çocuğunun gözleri önünde vahşice darbedilip bıçaklanırken, çocuğu da korkuyla bağırdı, ağladı.

Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darbedilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın velayet krizi

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın velayet krizi

455
Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

437
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

701
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

449
AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

112
İstanbul'da turistleri dolandıran 25 taksici yakalandı

İstanbul'da turistleri dolandıran 25 taksici yakalandı

262
Kütahya'da korkunç köy düğünü geleneği

Kütahya'da korkunç köy düğünü geleneği

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir