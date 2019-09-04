Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu kırsalında menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu görevden dönen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın şehit uğurlama töreni, bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Salihköy Mezarlığı'na defnedilecektir.” denildi.
Öte yandan, saldırıda 2 askerin yaralandığı bilgisine de ulaşıldı.