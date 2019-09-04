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Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

Terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Olayın ardından bölgede, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHA | 04.09.2019 - 09:46..
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Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu kırsalında menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu görevden dönen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu.

Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın şehit uğurlama töreni, bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Salihköy Mezarlığı'na defnedilecektir.” denildi.

Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

Öte yandan, saldırıda 2 askerin yaralandığı bilgisine de ulaşıldı.

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