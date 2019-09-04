Mardin’de hain tuzak: 1 şehit

1 Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri yakalandı.

2 Motosikletle şov yapan gencin kazası kamerada İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşanan trafik kazaları kask kameralarına yansıdı.

3 Hamidiye sularına yüzde 50 zam geldi İBB tarafından yapılan zamların arasında bir yenisi daha eklendi. 9 lira olan Hamidiye suyun fiyatı 11 liraya, 1 lira olan 0,5'lik suyun fiyatı 1,5 liraya çıktı.

4 Esenyurt'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç kız omzundan bıçaklandı Pınar Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan birinin getirdiği bıçak, 16 yaşındaki genç kızın omuzuna saplandı.

5 Dev bataryalı Samsung Galaxy M30s'nin özellikleri belli oldu Samsung, özellikle batarya kapasiteleriyle ön plana çıkan Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleyecek. İşte Galaxy M30s'nin özellikleri.

6 Yunanistan insansız hava aracı üretecek Yunan Sivil Havacılık Otoritesi, ilk yerli üretim İHA’lar için 2016 yılından beri sürdürülen belgelendirme sürecini tamamladığını duyurdu. Yeni İHA'ların boyutları ise oldukça küçük.