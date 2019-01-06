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Mardin’de HDP İl Binası’na yasaklı yayın operasyonu

HDP İl Binası'na düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

İHA | 06.01.2019 - 03:30..
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Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde terör örgütü propagandası içeren çok sayıda yasaklanmış broşür ele geçirildi.

İLÇE BAŞKANI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Araçta bulunan HDP Midyat İlçe Başkanı M.A.İ.ve S.A. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve el koyma kararına istinaden, akşam saatlerinde HDP İl Binası’nda arama yapılarak çok sayıda yasaklı yayın ele geçirilerek el konuldu.

Mardin’de HDP İl Binası’na yasaklı yayın operasyonu

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