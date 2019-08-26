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Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında arada kalan HDP'li milletvekili, "Ben miletvekiliyim bana böyle davranamazsınız" diye bağırdı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 09:05..
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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyumlar nedeniyle Mardin'de eylemler vardı.

Halkın sokağa inmesini isteyen HDP, başarılı olamayınca milletvekillerini sokaklara sürdü.

Mardin'de çıkan olaylarda polisi provoke eden HDP'li vekiller gerginlik yaşanmasına neden oldu.

HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE: HADDİNİ BİL

İzinsiz eylemlere müdahale eden polis ekipleriyle, eylemciler arasında kalan HDP'li vekil, "Haddini bil. Ben milletvekiliyim bana böyle davranamazsınız." diye bağırdı.

Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi ViDEO

Mardin'de HDP'li gruba polis müdahalesi

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