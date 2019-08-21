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Mardin'de HDP'li Öcalan'ın polisle yaşadığı tartışma

Kayyum protestoları sırasında HDP'li vekil Ömer Öcalan, polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 21.08.2019 - 15:23..
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Mardin'de HDP'li Öcalan'ın polisle yaşadığı tartışma

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'liler bugün de polisle karşı karşıya geldi.

Mardin'deki izinsiz eylem sırasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan polisle arbede yaşadı.

BANA BAĞIRMAYACAKSIN DEYİP PARMAK SALLADI

Polise parmak sallayan HDP'li Öcalan, ortamın gerilmesine neden oldu. Polise bağıran Öcalan, "Bana bağırmayacaksın, provokatör müsün?" ifadesini kullandı.

Yaşanan itişmelerin ardından polis gruba müdahale etti.

Yeğen Öcalan polise parmak salladı VİDEO

Mardin'de HDP'li Öcalan'ın polisle yaşadığı tartışma

Mardin'de HDP'li Öcalan'ın polisle yaşadığı tartışma

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