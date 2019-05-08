Mardin’de geçtiğimiz yıllarda Ramazan aylarında kurulan iftar çadırları, bu Ramazan ayında kurulmadı.

Kayyum döneminde Ramazan aylarında iftar çadırları kurulduğunu ve 6 bin 500 kişiye yemek verildiğini belirten vatandaşlar, aynı özverinin HDP’li belediye tarafından da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

"HER DÖNEM HUZURLU BU DÖNEMDE SIKINTI VAR"

Vatandaşlardan Fehim Yardımcı, Ramazan ayının aynı sofralarda kardeşlik ve paylaşımlara örnek olduğunu söyledi. Yardımcı, "Mardin’de her Ramazan huzurlu geçer ama bu dönemde biraz sorun var gibi. İftar çadırları birlikte yemek yemek açısından önemliydi. Keşke uygulama devam etseydi." dedi.

Mardin’de iftar çadırı kurulmadı tepkisi VİDEO











