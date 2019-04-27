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Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

Son günlerde kaçak elektrik ile mücadele çalışmaları sırasında sık sık saldırıların hedefi olan Dicle Elektrik çalışanları, bu kez taşlı, yumruklu saldırıya uğradı.

İHA | 27.04.2019 - 10:46..
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Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Çetinler köyünde, jandarmanın korumasına rağmen yaşanan son saldırıda 10 şirket çalışanı darp edilirken birinin ise burnu kırıldı.

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Güneydoğu’da bulunan 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, özelleştirme öncesinde yüzde 75’in üzerinde bulunan kaçak elektrik kullanım oranını düşürmek için milyarlarca liralık yatırım yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın yönetmeliklerine uygun yapılan ve 2 milyar lirayı bulan yatırımlar ile 5 yılı aşkın bir süre devam eden ısrarlı saha çalışmaları sonunda bölgedeki kaçak elektrik kullanımı yüzde 60’a kadar indirildi. Bu sayede ciddi bir ekonomik açık kapatılırken şirket çalışanları çoğu kez saldırıların hedefi oldu. Son günlerde artan bu saldırıların sonuncusu ile Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşti.

Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

ABONE AZ, TÜKETİM ÇOK

18’i tarımsal sulama 35’i ise mesken olmak üzere 53 abonenin bulunduğu Çetinler köyünde tüketilen elektriğin neredeyse küçük bir ilçenin tüketimine eşit olduğunun, bunun da yüzde 90’ının kaçak kullanıldığının belirlenmesi üzerine, Dicle Elektrik Enerji Kayıpları birimi buraya yoğunlaştı. Yapılan teknik çalışmaların ardından köyde abonesiz tüketicilerin de bulunduğu ve köyün ödenmemiş elektrik borcunun 2.5 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Bunun üzerine Dicle Elektrik enerji kayıpları biriminde görevli kaçak kontrol ekipleri sabah saatlerinde jandarma korumasında Çetinler köyüne girerek denetim başlattı. Ancak kaçak elektrik kullanımının engellenmesini istemeyenler, jandarmaya rağmen denetim ekiplerine saldırmaya ve darp etmeye başladı. Saldırılar sırasında 16 kişilik kaçak kontrol ekibindeki 10 kişi taş, sopa ve yumruk darbeleri ile yaralandı.

Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

BİR GÖREVLİNİN BURNU KIRILDI

Jandarmanın müdahalesi ile olaylar daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, darp sonucu yaralanan Dicle Elektrik çalışanları devlet hastanesine kaldırıldı. Kanlar içerisinde kalan F.K. isimli kaçak kontrol çalışanının burnunun kırıldığı belirlendi. Yaralıların tedavisi devam ederken, köye takviye komando birlikleri gönderilerek kaçak denetimlerinin devam etmesi sağlandı. Bu arada Dicle Elektrik avukatları, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirilen 6 kişi gözaltına alındı.




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