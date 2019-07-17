Mardin'de kaçak mobil elektrik trafosu ele geçirildi

Derik ilçesi kırsalında seyyar biçimde dolaşan bir trafo, tüm dikkatleri üzerine çekti.

TARIMSAL SULAMADA KULLANILIYORDU

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü’nde görevli ekiplerin tespit ettikleri trafonun, İncesu ve Karataş köyleri arasındaki tarımsal alanda kullanıldığını belirledi.

TRAFO YERİNDEN SÖKÜLDÜ

160 kilovolt amper gücünde olduğu belirlenen trafonun, enerji bağlantısının ise hiç bir güvenlik tedbiri gözetilmeden gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Ekipler, önce kaçak mobil trafonun yüksek gerilim hattı ile olan bağlantısını kesti ve buraya getirilen vinç aracılığı ile trafo yerinden söküldü.

TRAFO SAHİBİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sahibi ile ilgili yasal işlemler devam ederken, el konulan trafonun kayıt altına alınması için de gerekli işlemlere başlandı. Dicle Elektrik tarafından el konulan trafo gibi, bölgede birçok kaçak trafo bulunuyor.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaz aylarında daha çok tarımsal sulama amacıyla kullanılan ve yakalanmaması için sık sık yeri değiştirilen kaçak trafoların usulsüz biçimde gerilim hattına bağlanması, sökülmesi veya taşınması sırasında sadece Derik ilçesinde 2 kişinin, elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandıkları öğrenildi.

KAÇAK TRAFOLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Dicle Elektrik yetkilileri de bunun üzerine vatandaşları, kaçak trafolara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bu tür kaçak trafoların kullanıcılarının yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye oluşturduğuna dikkat çekti.