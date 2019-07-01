taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6703
Euro
6.4332
Altın
1390.22
Borsa
99060.23
Gram Altın
254.102

Mardin'de kadınlar sokakta birbirine girdi

Biri genç diğeri yaşlı iki kadın, bilinmeyen nedenle önce tartıştı, sonra saç başa birbirine girdi. Kadınların kavga hali kameraya yansıdı.

DHA | 01.07.2019 - 14:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen genç ve yaşlı iki kadın arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KADINLARIN BİRBİRİNE GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Birbirine bağıran kadınların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapan biri, kavgayı görüntüledi.

Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi İZLE

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde, genç kadının yaşlı kadını yumruklayıp yere düşürdüğü ve saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı. Genç kadının ise bir süre sonra yanlarındaki başka kadın tarafından dövüldüğü, anbean kameraya yansıdı.

Mardin'de kadınlar sokakta birbirine girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

257
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

323
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

76
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

181
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

45
Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

316
Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

370
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir