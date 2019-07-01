Mardin'de kadınlar sokakta birbirine girdi

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen genç ve yaşlı iki kadın arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KADINLARIN BİRBİRİNE GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Birbirine bağıran kadınların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapan biri, kavgayı görüntüledi.

Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi İZLE

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde, genç kadının yaşlı kadını yumruklayıp yere düşürdüğü ve saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı. Genç kadının ise bir süre sonra yanlarındaki başka kadın tarafından dövüldüğü, anbean kameraya yansıdı.