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Mardin'de kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Nusaybin'de yaşanan kazada motosiklette bulunan baba olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

DHA | 29.10.2019 - 18:41..
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 54 yaşındaki baba Mehmet Ali Doğan hayatını kaybetti, oğlu İlyas Doğan ise yaralı kurtuldu.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Nusaybin- Midyat yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, İlyas Doğan'ın kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosikletin arkasında oturan baba Mehmet Ali Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan İlyas Doğan, ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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