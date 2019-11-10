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Mardin’de kapkaççı, çaldığı çanta ile yakalandı

Mardin’de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de polisi kontrolünde yakalandı.

İHA | 10.11.2019 - 08:15..
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Artuklu İlçesi Otogarı’nda kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin polisi, ilçe girişlerinde kontrol noktalarında aramaları sıklaştırdı.

POLİS ARAMASINDA YAKALANDI

İlçe girişindeki İpek yolunda durdurulan bir otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı.

Yapılan aramalarda şahsın Artuklu ilçesinden kapkaç yöntemiyle çaldığı bildirilen el çantası ve içerisindeki telefon ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.

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