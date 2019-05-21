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Mardin’de kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu

Artuklu ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu, suda boğulmuş halde bulundu.

İHA | 21.05.2019 - 00:30..
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Artuklu ilçesine bağlı Kumlu (Dükuk) Mahallesi’nde, akşam saatlerinde kaybolduğu fark edilen 6 yaşındaki Kader Tekçe’yi tüm aramalarına rağmen bulamayan ailesi ve mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arama çalışmalarını mahalleden geçen dere çevresinde yoğunlaştırdı.

KÜÇÜK KADER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama çalışmalarında, kısa bir süre sonra küçük Kader’in cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre suda boğulan Kader’in ölümüyle yakınları yasa boğulurken, yapılan olay yeri incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni, ambulansla otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Mardin’de kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu

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