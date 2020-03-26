Mardin'de kitap okuma oranı arttı

Koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında eve kapanan Mardinliler, kitap okumaya yöneldi.

Kentteki kitapçılar ise vatandaşların talepleri üzerine evlere kitap servisi başlattı.

1 YILLIK REKOR, 2 HAFTADA KIRILDI

Evde kalanların kitap okumaya yönelmesiyle birlikte son iki haftada satılan kitap sayısı, kentte bir yılda satılan kitap sayısını geçti. Çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyleyen kitapçılar, geçen yıl 25 bin kitap satarken, son iki haftada satılan kitap sayısının 25 bini geçtiğini söyledi.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTTI

Bin 500 metrekarelik alanda bölgenin en büyük kitabevinin müdürü Necmettin Uçar, "Çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak için servis araçlarımızla direk evlerine teslim ediyoruz. Son bir hafta 10 günde sattığımız kitap sayısı, hemen hemen bir yılda sattığımız kitap sayısını geçti. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan vatandaşlarımıza kitaplarımızı servis araçlarımızla hijyenik bir ortamda elemanlarımız evlerine kadar ek bir ücret istemeden teslim ediyor. Daha önce kesinlikle bu kadar işimiz olmamıştı." dedi.

"İYİ BİR FIRSAT"

Kendisi ve çocukları için kitap alan Abdulbasit Deniz, daha önce ayda bir kitap bitirirken şimdi haftada iki kitap bitirdiğini söyledi. Deniz, "Daha önceleri de düzenli kitap okuyorduk ama iş nedeniyle ve çocukların okula gitme süreciyle birlikte bu daha yavaş oluyordu. Bu süreç ve işlerdeki yavaşlamayla birlikte kitap okuma oranı arttı. Bu da bizim açımızdan iyi bir fırsat oldu." dedi.