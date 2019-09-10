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Mardin'de köpeğin çöp toplandığı anlar kamerada

Mazıdağı ilçesinde bir köpek, Karasu Çayı'na girerek piknikçiler tarafından suya atılan çöpleri topladı.

İHA | 10.09.2019 - 11:22..
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde piknik yapmak isteyen bir grup arkadaş, yanlarına köpeklerini de alarak Karasu Çayı'nın yolunu tuttu.

KÖPEKLER SUYA GİREREK ÇÖP TOPLADI

Karasu çayı piknik alanına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok geçiren piknikçiler, kendi alanlarını temizleyerek mangal yakmaya başladı. Bir süre sonra köpeklerinin suyun içine girip buradaki atıkları topladığını gören gençler, hemen cep telefonlarına sarılarak bu anı çekti.

Mardin'de köpeğin çöp toplandığı anlar kamerada ViDEO

"KÖPEĞİN YAPTIĞI DAVRANIŞI İNSANLARDAN BEKLİYORUZ"

Piknik yapan gençlerden Çekdar Özkan, önceki gün arkadaşları ile piknik alanına gittiklerini söyledi. Özkan, “Piknik alanına giderken yanımıza av köpeğimizi de götürdük. Piknik yaptığımız sırada bir baktık ki köpek sudan çöpleri çıkarmaya çalışıyor. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren çok şaşırdık, hemen cep telefonlarımızla köpeği videoya çektik. Köpeğin bu duyarlı davranışı karşısında çok şaşırdık. Köpeğin yaptığı davranışı insanlardan bekliyoruz. Böylesine akıllı bir köpeğe sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. İnsanların da bu tür davranış sergilemesi gelecek nesilleri daha güzel bir ortamda yaşamasına vesile olur. Biz geleceğimize bir çöplük bırakmak istemiyoruz” dedi.

Mardin'de köpeğin çöp toplandığı anlar kamerada

Mardin'de köpeğin çöp toplandığı anlar kamerada

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