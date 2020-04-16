Koronadan hayatını kaybetti, yaptığı paylaşım dikkat çekti

Mardin'de Kovalı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar, koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi süren Çınar, sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybetti.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Öte yandan Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

"PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm." dedi.