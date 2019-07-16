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Mardin’de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Mardin’de motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 16.07.2019 - 18:01..
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Kaza, Mardin Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yakup Yıldız, yönetimindeki minibüs yolda bulunan kavşaktan geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu Semir Yusuf’un yönetimindeki motosiklete çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Semir Yusuf olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin’de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışma sonrasında Semir Yusuf’un cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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